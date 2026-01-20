İstanbul'da akılalmaz olay... 7 yaşındaki kızını kullanarak evlerden hırsızlık yaptı!

Büyükçekmece'de Sinanoba Mahallesi'nde bulunan bir sitede 16 Ocak'ta meydana gelen olayda eve giren hırsızlar yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, siteye girerken güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli ve yanındaki kızın kimliğini tespit ederek kısa sürede gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında ise evden çalınan ziynet eşyaları ele geçirildi.

KIZIYLA GÜVEN SAĞLAYIP SİTELERE GİRMİŞ

Şüpheli Nurcan G.'nin daha önceden 73 sabıka kaydı olduğu öğrenilirken yapılan soruşturmada 20 Aralık 2025'te Esenyurt'ta meydana gelen iki ayrı ev hırsızlığının da faili olduğu belirlendi.

te yandan Hırsızlık Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan Nurcan G.'nin kızıyla birlikte dolaşarak güven sağlayıp sitelere kolayca girdiği belirtildi.

KADIN TUTUKLANDI, KIZI AVUKATINA TESLİM EDİLDİ

Şüpheli Nurcan G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken kızı M.Ç., avukatına teslim edildi.