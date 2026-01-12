İstanbul'da alışılmadık manzara... Kar yağışı trafiği rahatlattı: Yoğunluk yüzde 42’ye düştü

Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Okulların tatil edilmesiyle birlikte megakentte alışılmış kırmızı trafik haritası bugün yerini büyük ölçüde yeşil renge bıraktı. Haftanın ilk gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 42’ye kadar düşerken, normalde kilitlenen birçok ana arterin boş kaldığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM’un art arda yaptığı uyarıların ardından, buzlanma ve don riskine karşı alınan önlemler kapsamında 12 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi. Bu karar, trafik yoğunluğunun azalmasında önemli rol oynadı.

KAR SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLDU

İstanbul, haftanın ilk gününe kar yağışıyla uyandı. Pendik Aydos Ormanı, Beykoz Kavacık, Çekmeköy ve Çamlıca Tepesi başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Aralıklarla devam eden yağış, kent genelinde hissedildi.





TRAFİK ÇİLESİ BU KEZ YAŞANMADI

Normal şartlarda sabah ve akşam saatlerinde yüzde 80’lere kadar çıkan trafik yoğunluğu, bugün yerini sakinliğe bıraktı. Okulların tatil edilmesi ve vatandaşlara yapılan “toplu taşıma kullanın” çağrıları, yolların büyük ölçüde boş kalmasını sağladı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 42 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası’na göre saat 09.30 itibarıyla İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 42 olarak kaydedildi. Haritada yolların büyük bölümünün yeşil renkte olması dikkat çekerken, bu durum trafikte akıcı ve serbest bir seyir olduğunu gösterdi.





UYARILAR DEVAM EDİYOR

Yetkililer, kar yağışı ve buzlanma riskinin önümüzdeki saatlerde de etkili olabileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. Zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmaması, toplu taşımanın tercih edilmesi yönündeki uyarılar yinelendi.