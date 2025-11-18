İstanbul'da altın ve kıymetli maden operasyonu: 21 kişi gözaltına alındı

Aldıkları döviz teşviklerini de kullanarak yasa dışı yöntemlerle altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaları pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim edildiği, bu suretle haksız kazanç sağladığı ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar TL kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla yeni bir operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildi. Bunlardan 21'i gözaltına alındı. Diğer iki kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Başsavcılığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2025/227429 sayılı soruşturma kapsamında, örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suiistimal eden, ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı,

Şüphelilerin yetkilisi olduğu şirket ve bağlantılı şirketler tarafından 09.01.2023 – 10.12.2024 tarihleri arasında 'Dahilde İşleme Rejimi' kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen ithal edilen altın ve gümüşün büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığı,

100 MİLYAR LİRALIK KAMU ZARARI

Örgütlü bir şekilde yasa dışı eylemler gerçekleştiren şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaları pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim ettiği, bu suretle haksız kazanç sağladığı ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar TL kamu zararına yol açıldığı anlaşılmıştır.

Elde edilen deliller ışığında bahse konu suç örgütüne yönelik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Üye Olma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık, 1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet, 4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından toplam 23 şüpheliye yönelik olarak 18 Kasım 2025 tarihinde eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verilmiştir. Bu kapsamda 21 şüpheli gözaltına alınmış olup, 2 şüpheli hakkında arama ve yakalama işlemleri devam etmektedir."