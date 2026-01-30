İstanbul'da aniden bastıran sis görüş mesafesini düşürdü

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.01.2026 14:48:00
İHA
İstanbul Büyükçekmece'de aniden bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi düşü. Yoğun sis nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Büyükçekmece ilçesi E-5 mevkii Silivri istikametinde saat 14.00 sıralarında aniden bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.

İlgili Konular: #Sis #Büyükçekmece