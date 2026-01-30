İstanbul'da aniden bastıran sis görüş mesafesini düşürdü

Büyükçekmece ilçesi E-5 mevkii Silivri istikametinde saat 14.00 sıralarında aniden bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Büyükçekmece ilçesi E-5 mevkii Silivri istikametinde saat 14.00 sıralarında aniden bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.