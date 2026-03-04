İstanbul'da anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu... Asu Kaya: Cezasızlık düzenini bitirseydiniz, anne de çocuk da hayatta olacaktı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, çocuk yaşta istismar edilen ve daha sonra istismarcısıyla evlendirilen Fatmanur Çelik ile üç yaşından itibaren istismara uğradığı iddia edilen kızı Hifa İkra’nın hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı. Kaya, şunları söyledi:

"'Başıma bir şey gelirse intihar demeyin' diyen bir annenin çığlığıyla karşı karşıyayız bugün. Çocuk yaşta istismar edilen, istismarcısıyla evlendirilen Fatmanur Çelik ve üç yaşından itibaren istismara uğradığı iddia edilen küçük kızı Hifa İkra… Bu ülkede bir dinci vakıf yöneticisi hakkında kuvvetli deliller varken tutuklama kararı çıkmıyor ama adalet isteyen bir anne, kapı kapı dolaşıp çocuğu için hastane ararken yalnız bırakılıyor. Hastaneler yatış vermiyor. Kurumlar sahip çıkmıyor ama fFail serbest. Anne adliye önünde nöbette. Ve sonunda iki can, karanlığın ortasında sahilde ölü bulunuyor.

Şimdi soruyorum, bu bir trajedi mi? Yoksa göz göre göre gelen bir ihmal zinciri mi? Çocuğun üstün yararını gerçekten korusaydınız, failleri cesaretlendiren bu cezasızlık düzenini bitirseydiniz, bugün o anne de çocuk da hayatta olacaktı. Tarikatlara teslim edilen adalet, çocukları koruyamaz, kadınları koruyamaz. Ve biz bu karanlığın üzerini 'gizlilik kararıyla' örtmenize müsade etmeyeceğiz."