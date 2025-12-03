Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.12.2025 10:42:00
Güncellenme:
İHA
İstanbul'da aranan şahıslara operasyon: 13 bin 130 firari yakalandı!

İstanbul'da son bir ayda yapılan çalışmalarda aralarında firarilerin de bulunduğu 13 bin 130 şahıs yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

İstanbul genelinde, son bir aylık süreçte kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü şahısların yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla çalışma yapıldı.

Çalışmalarda 'kasten öldürme', 'silahla yağma', 'cinsel saldırı', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık' ve '6136 SKM' suçlarından aranan 20 yıl üzeri hapis cezalı 65 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezalı 156 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezalı 403 şahıs, 0-5 yıl arası hapis cezalı 2 bin 624 şahıs olmak üzere toplam 3 bin 248 hapis cezalı firariyle, 9 bin 882 ifadeye yönelik olmak üzere 13 bin 130 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

İlgili Konular: #İstanbul #firar #yakalanma

