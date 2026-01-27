İstanbul'da 'başı kesik ceset' vahşeti: Zanlılar adliyede

Şişli’de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri de ortaya çıktı. Şüpheli Dilshod Turdimurotov, Özbekistan uyruklu Durdona Khakimova’yı önceden planlayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Diğer şüpheli Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev ise ifadesinde Dilshod Turdimurotov'un kendisine cinayetin ardından "Bu olay senin evinde olduğu için sen de suçlusun yerde çöp poşetinin üzerinde serili vaziyette bulunan gövdeyi çöp poşetine koyalım sen de yardım et bana, bir an önce işimizi bitirip çıkmamız lazım" demesi üzerine yardım ettiğini öne sürdü.

Üçüncü şüpheli Ekrem Kurban ise, Khakimova'yla "müşterisi" olması dışında bir ilişkisinin bulunmadığını iddia etti. Kurban, olayın ardından Khakimo'nın kayıtlı numarasını telefondan arama sebebinin sadece merak etme nedeniyle olduğunu öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Olay, 24 Ocak'ta bir atık kağıt işçisinin çöp konteynerindeki cesedi farkedip polise haber vermesiyle ortaya çıktı. Sekiz saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, ikisi Özbekistan uyruklu üç erkek şüpheli tespit etti.

Yapılan çalışmanın ardından 31 yaşındaki D.A.U.T ve 29 yaşındaki G.A.K Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Soruşturmanın devamında Türkiye vatandaşı 58 yaşındaki E.K de gözaltına alındı.