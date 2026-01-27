Aziz İhsan Aktaş davasında duruşma günü: Koruma ordusuyla geldi, 'Adalet mülkün temelidir' dedi!

“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davası bugün görülüyor. Davada, 34'ü tutuklu 200 isim hakim karşısına çıkacak.

Mahkemenin aldığı karara göre duruşmayı izlemek isteyen basın mensuplarına 25 kişilik kontenjan ayrıldı. Aynı medya grubundan yalnızca bir gazeteci salona alındı, diğer basın mensupları ise yayının yansıtılacağı ayrı bir alandan duruşmayı takip ediyor.

Mahkeme ayrıca telefon ve kayıt cihazlarını yasakladı, sanık başına en fazla üç avukatla temsil sınırı koydu. Mahkeme ayrıca, aralarında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de bulunduğu 22 ismin savunmalarının bulundukları illerde alınması için müzekkere yazdı.

Duruşmada sanıklar konu başlıklarına göre savunma yapacak. Yargılama Adıyaman Belediyesi’ndeki suç iddialarına ilişkin konularla başlayacak. Sanıklar 10 başlık altında savunma verecek.

“Tutuklu” sanıkların savunmasının ardından “tutuksuz” sanıklar savunma verecek.

BASIN MENSUPLARINA İKİ ODA AYRILDI!

Dava için Silivri’de basın mensuplarına iki oda ayrıldı. Duruşma salonuna, öncelikli olarak ajans ve televizyon kanalları olmak üzere yalnızca 25 gazetecinin alınması kararlaştırıldı.

Diğer basın mensupları duruşmayı bu odalardan takip ediyor.

Öte yandan saat 10.00'da başlayacağı belirtilen duruşma öncesi avukatlar ve yargılananların yakınları, mahkeme salonu önünde uzun süre bekledi.

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Sanık avukatları ve basın mensuplarının yanı sıra; CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci, Burhanettin Bulut, CHP Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç, CHP milletvekilleri Umut Akdoğan, Mustafa Sarıgül, Mahmut Tanal, Fethi Açıkel, CHP PM üyesi Tolga Sağ, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Vahap Seçer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile bazı sanık yakınları da Silivri'ye geldi.

Duruşma için sabahın erken saatlerinden itibaren Silivri yolunda yoğun araç trafiği oluştu.

KORUMA ORDUSUYLA GELDİ!

Aziz İhsan Aktaş, duruşma salonuna 15'e yakın korumayla geldi.

Aziz İhsan Aktaş ayrıca "Adalet mülkün temelidir. İlk gün söylediğim gibi, kaçmadım buradayım. Söylediklerimi tekrarlayacağım" dedi.

KARALAR'A DESTEK PANKARTI

Cezaevi çevresine Zeydan Karalar için destek pankartı asıldı.

Ayrıca CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı duruşmayı takip edenlere çay ikramında bulunuyor.

BAŞKANLAR ALKIŞLARLA KARŞILANDI!

Tutuklu belediye başkanları yoğun alkış eşliğinde duruşma salonuna getirildi. İzleyiciler her bir başkan için tek tek tezahürat yaptı. Özellikle yoğun desteğin olduğu Zeydan Karalar için “Adana gibi Başkan” tezahüratları atıldı.

Salonda uzun süredir süren slogan ve alkış desteği üzerine Jandarma izleyicileri, mahkeme salonu düzenine uymaları konusunda uyardı. Tezahüratlar yerini sessiz bir şekilde el sallayışa bıraktı.

MAHKEMEDEN BAŞKANINDAN DAVA SÜRECİNE DAİR AÇIKLAMA

Aziz İhsan Aktaş davasında ilk duruşma, saat 11.40 civarında başladı. Mahkeme heyeti başkanı dava sürecine dair bilgi verdi.

Buna göre;

-Duruşmalar her gün saat 10.00’da başlayacak.

-12’de mola verilip 13.30 gibi devam edilecek.

-Duruşmalar 17.00-18.00 gibi bitirilecek.

-Ama bu koşullar mutlak değil, değişebilir.

-Haftanın 5 günü duruşmaların yapılması planlanıyor.

-Arada birer gün ara verilebilir.

-Cuma günleri duruşmalar, trafik koşullarına bağlı olarak öğlene kadar devam edebilir.

Hakim, duruşma uzun süreceğinden dolayı, tutukluluk durumlarına ilişkin ara değerlendirme yapılabileceğini açıkladı.

'KORUMA' POLEMİĞİ

Mahkeme başkanının bilgilendirmesinin ardından söz alan Adana Barosu’ndan bir avukat, duruşmaların canlı yayınlanması talebini dile getirdi.

Daha sonra söz alan Avukat Hüseyin Ersöz’ün, Aktaş’ın çok sayıda koruma eşliği ile gelmesi ve korumaların oluşturduğu çembere tepki göstermesinin ardından söz alan Aktaş’ın avukatı, “Biz koruma ordusuyla içeri girmedik. Suikast tehditlerine karşı devletin verdiği resmi korumalar onlar” şeklinde karşılık verdi.

Videolara yansıyan kalabalığı, Aktaş’ın görüntüsünü almaya çalışan basın mensupları ve Jandarma ekiplerinin oluşturduğunu öne sürdü.

AVUKATLARDAN 'DOSYALARIN AYRILMASI' TALEBİ

Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere’nin avukatları yetkisizlik ve tefrik (dosyanın ayrılması) taleplerinde bulundu.

Ahmet Özer'in avukatı da örgüt üyeliği suçlamasının yer alamaması nedeniyle Özer'in dosyadan ayrılmasını talep etti.

AKTAŞ'IN AVUKATI: 'TALEPLERİN REDDİNİ TALEP EDİYORUZ'

Aktaş’ın avukatı, tefrik (dosyanın ayrılması) ve yetkisizlik kararlarının reddedilmesini talep etti.

Avukat, davanın İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülmesini şu sözlerle istedi:

“Tefrik ve yetkisizlik taleplerinin reddini talep ediyoruz. Dosyayı başka başka yerlere gönderirseniz; birçok müteahhidi mağdur etmiş olursunuz.”

DURUŞMAYA 1 SAAT ARA VERİLDİ

Duruşma yaklaşık 1.5 saat önce başladı ancak usule ilişkin itirazlar anca tamamlandı. Mahkeme başkanı duruşmaya 1 saat ara verdi.

Aradan sonra duruşma kimlik tespitleriyle devam edecek.

578 SAYFALIK İDDİANAME

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın katıldığı bazı ihaleler gerekçe gösterilerek ilk olarak 13 Ocak’ta Beşiktaş Belediyesi’ne operasyon gerçekleştirildi ve Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Takip eden günlerde, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de aynı soruşturma kapsamında “Kent Uzlaşısı”nın ardından ikinci kez tutuklandı.

Aktaş’ın "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak verdiği ifadeler üzerine bir dizi operasyon daha gerçekleştirildi ve sırayla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olmak üzere birçok isim daha tutuklandı.

Soruşturma devam ederken, Aktaş’ın verdiği ifadeler doğrultusunda gözaltına alınan ve 8 Temmuz’da hakkında ev hapsi kararı verilerek görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi cezası kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı, hakkındaki adli kontrolün kaldırılması üzerine 5 Ağustos’ta Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiğini bildirdi.

Davanın ana odağını oluşturan Aktaş ise, verdiği etkin pişmanlık ifadelerinin ardından 4 Haziran’da ev hapsi cezası ile tahliye edilirken; 22 Ağustos’ta bu adli kontrol şartı da kaldırıldı.

Söz konusu soruşturma, 10 ay sonra tamamlandı. Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş İddianamesi” ya da “Beşiktaş İddianamesi” olarak bilinen 578 sayfalık iddianame, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 Kasım 2025’te kabul edilerek dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede 40’ı tutuklu 200 sanık olarak yer aldı.

İddianamede "suç örgütü lideri" olarak yer alan Aktaş’a; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "ihaleye fesat karıştırma", “edimin ifasına fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 704 yıla kadar hapis cezası istendi.

Beşiktaş Belediye Başkanına 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanına 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanına 9 yıla kadar, Adana, Seyhan, Ceyhan, Adıyaman Belediye Başkanına 12 yıla kadar ceza istendi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanının dosyası ise ayrıldı.

Mahkeme heyeti, iddianameyi kabul etmesinden günler sonra düzenlediği tensip zaptı ile; Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye kararı diğer isimler arasında Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok ve Yaşar Özkan yer aldı.

43 EYLEMDE İHALELER BAZINDA SUÇ OLUŞMADIĞI TESPİTİ YAPILDI

Ayrıca, gizli tanıklar “Yaprak” ve “XYZ49QP”nin ses ve görüntüsünün değiştirilerek duruşmada hazır edilmesi için işlemlerin yapılmasına karar verildi. Mahkeme, yargılamanın en fazla 2 bin 520 gün yani 7 yılda tamamlanmasını hedeflediğini ilan etti. İlk duruşma tarihi ise 27 Ocak-20 Şubat 2026 olarak belirlendi.

Davada Aktaş’ın tutuksuz, belediye başkanlarının ise tutuklu yargılanacak olmasına yönelik tartışmalar sürerken geçen günlerde dava dosyasına dikkat çeken bir mütalaa sunuldu.

63 eylemin suçlama konusu yapıldığı dava kapsamında, bir eski Sayıştay uzman denetçisi, bir kamu ihale mevzuatından kaynaklanan nitelikli hesaplama uzmanı ve bir mali müşavir tarafından hazırlanıp 10 Ocak’ta imzalanan bilimsel mütalaada suçlama konusu yapılan ihalelere yönelik teknik görüşler yer aldı. İddianamede yer alan ilk 43 eylemde yapılan ayrıntılı incelemelerde, ihaleler bazında suç oluşmadığı tespitinde bulunuldu.