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İstanbul'da bayram günü korkutan anlar... Avcılar'da 6 katlı binada kısmi çökme: Hasar, gün doğunca ortaya çıktı!

İstanbul'da bayram günü korkutan anlar... Avcılar'da 6 katlı binada kısmi çökme: Hasar, gün doğunca ortaya çıktı!

8.06.2025 16:15:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da bayram günü korkutan anlar... Avcılar'da 6 katlı binada kısmi çökme: Hasar, gün doğunca ortaya çıktı!

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan ancak, bayram nedeniyle ara verilen 6 katlı binanın iç tarafında gece saatlerinde kısmi çökme meydana geldi. Yıkılan binanın çevresindeki bir bina önlem amacıyla geçici olarak tahliye edildi. Bugün kontrollü şekilde yıkım yapıldığı sırada bitişikteki binanın üst katındaki bir duvar zarar gördü.

Korkutan olay, gece saatlerinde Cihangir Mahallesi Düz Sokak'ta yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında 20 Nisan'da 6 katlı binada yıkım çalışması başlatıldı.

Binanın üst tarafına vinç ile çıkarılan küçük bir kepçe ile sürdürülen çalışmalara bayram tatili nedeniyle ara verildi. Ancak, gece yarısı binanın iç tarafında kısmi çökme meydana geldi.


İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İç tarafında çökme meydana gelen binanın bitişiğindeki bina güvenlik amacıyla geçici olarak tahliye edildi. Zabıta ekipleri, çökme görülen binanın çevresinde ve sokakta güvenlik önlemleri alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

HASAR, SABAH ORTAYA ÇIKTI

Binanın tamamen çökmesi riskine karşı çalışmaların durdurulduğu, kısa süre içerisinde büyük kepçe ile yıkıma geçileceği öğrenildi. Binanın son hali ve kapatılan sokak sabah erken saatlerde görüntülendi.


BİNANIN RİSKLİ BÖLÜMÜ KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILDI

Dün gece bir bölümü kendiliğinden çöken binada bugün yıkıma devam edildi. İş makinesi riskli bölümü yıkarken, bitişikteki üç katlı binanın üst katındaki bir duvar zarar gördü.

Yıkıma yeniden ara verildi. Öte yandan yıkım firmasının bitişikteki binanın zararını karşılayacağı öğrenildi.

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