İstanbul'da bir sağlık skandalı daha... Estetik operasyon sonrası göğüslerini kaybetti: Ameliyatı yapan diş hekimi çıktı!

İstanbul Şişli'de bir klinikte meme dolgusu yaptıran 42 yaşındaki Hayriye Civil hayatının şokunu yaşadı.

Göğüslerini kaybeden genç kadın "Bir hafta içerisinde dolgu yerinde kızarıklık oluştu tekrardan kliniğe gittim bunun geçici olacağına ve normal bir süreç olduğunu söylediler" dedi.

İktidara yakın Sabah gazetesinden Hande Erdem'in haberine göre, 42 yaşındaki Hayriye Civil estetik görünüm amacıyla meme dolgusu yaptırmak istedi. İstanbul Şişli'de bulunan özel bir kliniğe giden Civil, hayatının kabusunu yaşadı. Yapılan yanlış işlemler yüzünden 2 göğsünü kaybeden Civil, işlemi yapan kişinin estetik cerrahı değil diş hekimi olduğunu iddia etti.

"BİR HAFTA BOYUNCA HASTANEDE YATTIM"

Göğüslerini kaybeden genç kadın şu ifadeleri kullandı:

"Estetik görünüm açısından meme dolgusu yaptırmak için Şişli'de bulunan özel bir kliniğe başvurdum her iki memeye de dolgu yaptırdım bir hafta içerisinde dolgu yerinde kızarıklık oluştu tekrardan kliniğe gittim bunun geçici olacağına ve normal bir süreç olduğunu söylediler. Bende biraz daha bekledim ama göğsümdeki kızarıklık iyice artmaya başlamıştı, bu süreçte klinik sahibi F. Ö.'yü çok kez aradım ama hep beni oyaladı işletmeye gittiğimde göğsümdeki dolgu maddesinin boşaltılacağını söyleyerek müdahale ettiler. Dr. T. Ö. ile bana daha önceki işlemi yapan F. Ö. müdahale etti.

Bu sırada F. Ö.'nün diş hekimi olduğunu öğrendim. Göğsümdeki dolguyu boşaltmaya çalıştılar canımın çok yandığını söyleyerek işlemi bıraktırdım çünkü dolguyu sıkarak boşaltmaya çalıştılar iğne yardımıyla, enfeksiyonu iyice artmıştı. Bu süreçte farklı doktorlara başvurarak hastaneye yatmam gerektiğini antibiyotik tedavisi almam gerektiğini söylediler, bir hafta boyunca hastanede yattım enfeksiyonum düşük bir seviyeye ulaşınca taburcu oldum."

"BU KLİNİKTE ÇOK FAZLA ESTETİK MAĞDURU VAR"

Bu durumu yaşarken defalarca kliniğe mesajlar attığını aktaran Civil, kliniğin cevap vermediğini ve bu durumun içerisinde çaresiz kaldığını iletti.

Civil, "Gerekli yerlere şikayetlerimi yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Çok üzgünüm bu tarz işletmelerin denetlenmesini istiyorum. Ben bunları yaşarken bu işletmenin aktif bir çalışma içerisinde olmasını istemiyorum. Bu klinikte çok fazla estetik mağduru var ilgili kişilerin duruma el atmasını rica ediyorum benim canım yandı başkalarının yanmasın" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı harekete geçti, söz konusu klinik hakkında inceleme başlatıldı.