İstanbul'da bir siteye silahlı saldırı düzenlendi: Dehşet anları kameralara yansıdı!

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Ihlamur Caddesi’nde bulunan bir siteye dün gece saat 02.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ AĞIR YARALANDI

Edinilen bilgiye göre site önüne gelen maskeli şüpheli, girişte görevli özel güvenlik görevlisine peş peşe ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği görevli M.F.Ö. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı güvenlik görevlisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.F.Ö.’nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRININ NEDENİ 'KİŞİSEL HUSUMET' ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, şüphelinin M.F.Ö. ile kişisel husumeti bulunduğu ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiği belirlendi.

Olay yerinde delil çalışması yapan ekipler, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan site yönetimi olayla ilgili açıklama yapmadı.

Saldırının ardından site girişinde kurşunların isabet ettiği alanların afiş ve bayraklarla kapatıldığı görüldü.

SALDIRI ANI SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik görevlisinin ağır yaralandığı silahlı saldırı, sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin site girişine kadar gelerek güvenlik görevlisini hedef aldığı ve art arda ateş açtığı anlar yer alıyor.