İstanbul'da 'Birleşik Arap Emirlikleri' bağlantılı casusluk operasyonu: 3 gözaltı, 1 firari!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’nin koordinasyonunda yürütülen “siyasal veya askeri casusluk” soruşturması kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbarat servisinin Türkiye’de faaliyet gösteren kritik görevlileri hedef aldığına ilişkin bulgular üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre BAE istihbarat servisinde görevli kişiler, Türkiye’deki bir GSM firmasından temin ettikleri hatlar üzerinden sahte profiller oluşturarak çeşitli kişi ve kurumlarla temas kurdu.

Yürütülen çalışmalarda, savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yöneticiler, Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan telefon hatları ve bazı yabancı ülkelerin resmi görevlileriyle irtibat halindeki kritik personellerin hedef alındığı belirlendi. Söz konusu profiller üzerinden bu kişilere dair biyografik bilgiler derlenmeye çalışıldığı ifade edildi.

İRTİBATLI 4 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, BAE istihbarat mensuplarının talimatıyla temin edilen GSM hatlarının bir operatöre ait olduğu, söz konusu hatların BAE’ye ulaştırılmasında rol oynayan ve birbirleriyle irtibatlı 4 kişinin tespit edildiği belirtildi.

25 Kasım 2025’te düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişi hakkında yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülmekte olan ‘Siyasal veya Askeri Casusluk’ faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;

Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat servisi mensuplarının Türkiye’de bulunan bir GSM firmasından temin ettiği numara ile sahte profiller üzerinden;

• Ülkemizde faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personeller,

• Dış İşleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir telefon,

• Bazı yabancı ülkelerin resmi görevlileri ile irtibata geçerek kritik pozisyonlarda çalışan personellere ilişkin biyografik veri derlemeye çalıştığı tespit edilmiştir.

Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat mensuplarının talimatı doğrultusunda bahse konu faaliyetler için temin edilen ve Türkiye’de bulunan bir operatöre ait GSM hattını satın alan, satın alınan bu GSM hattını Birleşik Arap Emirlikleri ülkesine götürerek istihbarat mensuplarına veren ve birbirleriyle irtibatları bulunan 4 kişi tespit edilmiştir.

Tespit edilen 4 şahsın yakalanmasına suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 25.11.2025 günü operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 3 şahıs yakalanmış, 1 şahıs hakkında yurtdışında olduğundan dolayı yakalama kararı çıkartılmıştır.