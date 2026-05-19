Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

19.05.2026 09:15:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün yapılacak "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu Ekinliği" dolayısıyla Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, bugün yapılacak etkinlik kapsamında Fatih ve Beyoğlu'nda kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda saat 13.00'ten etkinlik bitimine kadar Beyoğlu'nda, Meclisi Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Necatibey Caddesi, Tershane Caddesi Perşembe Pazarı ışıklar ile Karaköy Meydan arası, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası tam veya kısmi olarak kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAH

Bu yollara alternatif olarak Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi, Evliya Çelebi Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Bankalar Caddesi ve Boğazkesen Caddesi kullanılabilecek.

Fatih'te ise Alemdar Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci Meydan-Çatladıkapı ışıklar arası), Reşadiye Caddesi ve Galata Köprüsü tam veya kısmi olarak trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, alternatif olarak Atatürk Bulvarı ve Atatürk Köprüsü'nü kullanabilecek.

İlgili Konular: #İstanbul #Trafik #yol

İlgili Haberler

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 36 yolcu yaralandı!
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 36 yolcu yaralandı! Balıkesir'in Susurluk ilçesinde refüje çarpıp devrilen yolcu otobüsündeki 36 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
20 Mayıs'ta İstanbul'un 3 ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak
20 Mayıs'ta İstanbul'un 3 ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbul'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi final müsabakası dolayısıyla 20 Mayıs'ta Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatılacak.