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İstanbul'da buzdolabı bomba gibi patladı: Evler küle döndü!

İstanbul'da buzdolabı bomba gibi patladı: Evler küle döndü!

20.07.2025 08:15:00
Güncellenme:
İHA
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İstanbul'da buzdolabı bomba gibi patladı: Evler küle döndü!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da buzdolabının patlaması sonucu gecekonduda başlayan yangın yanındaki diğer 3 gecekonduya da sıçradı. Evde kalan aile kendini dışarı son anda attı.

Yangın, 00.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Divriği Sokak'ta yer alan bir gecekonduda başladı.

ALEVLER DİĞER EVLERE DE SIÇRADI!

Edinilen bilgiye göre buzdolabının patlaması sonucu başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yanında bulunan diğer 3 gecekonduya da sıçradı.

Yangının başladığı gecekonduda yaşayan aile kendini son anda dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı ve sirayetin önüne geçildi. Yangının başladığı gecekondu tamamen kül olurken yangının sirayet ettiği diğer 3 ev ise kısmen hasar gördü.

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Ev sahibi Emine Balkan yangın hakkında, "Eşim geldi sese kalktım. Buzdolabı yanıyormuş, çocukları aldığım gibi dışarıya kaçtım. Hemen itfaiyeyi aradım. Ondan sonra buzdolabı patladı herhalde diğer binalarda alev aldı" diye konuştu.

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarını da bitiren ekipler olay yerinden ayrıldı.

Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

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