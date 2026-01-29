İstanbul'da cezaevi nakil aracı kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var!

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi, Kemerburgaz Yolu'nda meydana geldi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na ait cezaevi nakil aracı henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2'Sİ AĞIR 19 YARALI

Edinilen bilgiye göre; aracın içinde 12 mahkum, şoför, 6 jandarma personeli bulunuyordu.

İlk belirlemelere göre kaza 2'si ağır olmak üzere 19 kişinin yaralandığı belirtildi. Ağır yaralılardan birinin jandarma personeli diğerinin mahkum olduğu, 8 yaralıdan ise 4'ünün jandarma personeli 4'ünün ise mahkum olduğu öğrenildi.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, "29.01.2026 Perşembe günü saat 15.35 sıralarında, içerisinde 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunan cezaevi nakil aracı Kağıthane İlçesi Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer Mevkiinde devrilmiştir. Kazada 2 jandarma personeli ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralanmıştır. Olayda yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.