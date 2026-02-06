İstanbul'da ClubHouse Bebek isimli mekana 'uyuşturucu' baskını

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında ünlü bir mekana daha operasyon düzenlendi.

İstanbul'un ünlü mekanlarından Bebek'teki ClubHouse isimli mekana baskın yapıldı.

NARKOTİK KÖPEKLERİ DE YER ALDI

İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinin aktardığına göre, narkotik köpekleri ile düzenlenen baskında 100'ü aşkın polis ekibi yer aldı.

ClubHouse Bebek'e düzenlendiği bildirilen operasyona 100 polis ile 5 K-9 arama köpeği katıldı. Operasyon düzenlenen sosyal kulüpte spor salonu, restoran ve sinema-tiyatro salonu bulunduğu biliniyor.

Söz konusu mekanın "uyuşturucu" ve "fuhuş" operasyonları sonrası mahkeme kararıyla mühürlenen ünlü Bebek Otel'in ortaklarına ait olduğu iddialar arasında yer alıyor.

MEKAN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, arama işlemlerinin ardından iş yerinden ayrıldı.

Yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmazken, mekan sahibi ise gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'uyuşturucu' ve fuhuş' soruşturması kapsamında Bebek Otel'e polis baskını düzenlenmişti.

Narkotik ekiplerince düzenlenen baskında çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimlerden olan otel sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklanmıştı.