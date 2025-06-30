İstanbul'da çok sayıda banka ve işyerine taşlı saldırı: Şüpheli yakalandı!

Olay, saat 04.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Ö., kıyafetsiz olarak geldiği caddedeki 8 işyeri ve bankanın camlarına taş fırlatarak hasar verdi.

ÇOK SAYIDA BANKA VE İŞYERİ ZARAR GÖRDÜ

İşyeri sahiplerinin şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, Mehmet Ö.'nün geçen haftada yaklaşık 20 işyerine aynı şekilde zarar verdiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırıları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

