İstanbul'da 'çöp ev' iddiası: Satılık daireleri almaya gelenler, durumu öğrenince vazgeçiyor

Cihangir Mahallesi'nde 4 katlı binanın ikinci katındaki bir dairenin 'çöp eve' dönüştürüldüğü, daireye sığmayan eşya ve kıyafetlerin merdiven boşluğuyla bahçeye konulduğu belirtilerek şikayette bulunuldu.

İhbar üzerine Avcılar Kaymakamlığı'nın koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, polis ve belediye ekiplerinden oluşan bir heyet oluşturuldu. Tebligatlara rağmen herhangi bir değişiklik olmaması üzerine adrese giden ekipler, evde kimsenin olmadığını belirledi. Binanın içi ve dışına yığılan çok miktarda giysi ve eşya kamyona yüklenerek taşındı.





EKİPLER EŞYA DOLU EVE GİRMEKTE ZORLANDI

Polisin telefonla ulaştığı ev sahibinin yakını, bir süre sonra adrese gelerek dairenin 'çöp ev' olmadığını savundu. Kapı açıldıktan sonra ekipler, eşya ve giysi yığınları nedeniyle eve girmekte zorlandı. Ev sahibinin yakını, içerideki eşyaların çöp olmadığını, kendilerine süre tanınması halinde daireyi tamamen boşaltacaklarını ifade etti. Bunun üzerine evin tahliyesi için ek süre verildi.

BU NEDENLE DAİRELERİ SATIŞA ÇIKARDILAR

Binanın yanında iş yeri bulunan Yücel Kılıç, eve komşu iki dairenin sahibinin bu durum nedeniyle evlerini satışa çıkardığını, ancak daireyi görmeye gelenlerin durumu öğrenince almaktan vazgeçtiğini iddia etti.