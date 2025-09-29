İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? 29 Eylül nerede, ne zaman deprem oldu?

İstanbul'da, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 29 Eylül 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! 29 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.48'de merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
29 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:36:29 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
08:27:40 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
07:59:30 -.- 1.4 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
07:54:58 -.- 1.7 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
07:42:36 -.- 1.5 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
07:40:06 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:36:04 -.- 2.1 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
07:25:22 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI
07:21:39 -.- 1.8 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
07:13:22 -.- 2.1 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
07:10:01 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:08:32 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:07:24 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:00:38 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:47:04 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:42:40 -.- 2.2 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
06:41:31 -.- 1.4 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
06:40:38 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:30:37 -.- 1.7 -.- ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
06:28:37 -.- 1.7 -.- ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
06:27:17 -.- 1.9 -.- ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:27:04 -.- 2.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
06:25:04 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:23:58 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:22:17 -.- 3.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:09:15 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:01:59 -.- 1.1 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
06:01:29 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:57:41 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
05:46:40 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:39:15 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
05:37:49 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:30:37 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:29:05 -.- 1.8 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
05:27:04 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
05:22:36 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:20:40 -.- 1.6 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
05:18:07 -.- 1.3 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
05:15:23 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
05:13:14 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:09:44 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:01:16 -.- 3.0 -.- ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
04:54:27 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:44:23 -.- 1.8 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
04:43:26 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
04:39:17 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
04:30:04 -.- 3.4 3.2 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:25:35 -.- 1.4 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:21:31 -.- 2.3 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
04:20:44 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
04:17:22 -.- 2.2 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
04:05:00 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
04:03:43 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
04:02:29 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
04:01:39 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
03:51:14 -.- 1.3 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
03:45:43 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
03:40:34 -.- 1.6 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
03:38:53 -.- 1.6 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
03:36:44 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
03:34:52 -.- 2.3 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
03:34:11 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:20:49 -.- 1.7 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
03:19:48 -.- 1.8 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
03:17:43 -.- 1.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
03:16:32 -.- 2.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
03:15:17 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
03:13:53 -.- 2.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
03:04:56 -.- 1.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
03:02:15 -.- 2.2 -.- BALLIDUT-PERTEK (TUNCELI)
02:59:42 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:56:37 -.- 1.4 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
02:51:34 -.- 2.4 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
02:50:36 -.- 3.1 2.9 ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
02:49:22 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:47:06 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
02:44:39 -.- 1.7 -.- KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
02:39:35 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:33:04 -.- 1.4 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
02:32:04 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:30:32 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:28:58 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
02:25:34 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:23:33 -.- 2.2 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:20:21 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
02:17:48 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
02:16:51 -.- 1.4 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
02:11:52 -.- 2.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:00:35 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:59:40 -.- 2.2 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:57:39 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
01:56:43 -.- 1.6 -.- ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:55:50 -.- 1.4 -.- YESILCAM-SIMAV (KUTAHYA)
01:52:50 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
01:49:48 -.- 3.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
01:48:28 -.- 4.6 4.5 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:47:56 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:44:21 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:41:28 -.- 1.6 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
01:38:50 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:37:12 -.- 1.2 -.- YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA)
01:34:10 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:29:59 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:28:27 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:26:28 -.- 1.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
01:25:14 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:22:32 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:14:22 -.- 2.0 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
01:11:20 -.- 0.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:08:28 -.- 2.8 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
00:52:38 -.- 2.2 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:49:53 -.- 2.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
00:10:57 -.- 1.5 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
00:00:04 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)