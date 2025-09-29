Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? 29 Eylül nerede, ne zaman deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? 29 Eylül nerede, ne zaman deprem oldu?

29.09.2025 09:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? 29 Eylül nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! 29 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

İstanbul'da, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 29 Eylül 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! 29 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Image

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.48'de merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

29 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:36:29 -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

08:27:40 -.-  1.2  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

07:59:30 -.-  1.4  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

07:54:58 -.-  1.7  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           

07:42:36 -.-  1.5  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

07:40:06 -.-  1.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

07:36:04 -.-  2.1  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

07:25:22 -.-  2.2  -.-   MARMARA DENIZI                                    

07:21:39 -.-  1.8  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

07:13:22 -.-  2.1  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

07:10:01 -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

07:08:32 -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:07:24 -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

07:00:38 -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

06:47:04 -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

06:42:40 -.-  2.2  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

06:41:31 -.-  1.4  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

06:40:38 -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

06:30:37 -.-  1.7  -.-   ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)                            

06:28:37 -.-  1.7  -.-   ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)                            

06:27:17 -.-  1.9  -.-   ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)                            

06:27:04 -.-  2.1  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

06:25:04 -.-  2.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

06:23:58 -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

06:22:17 -.-  3.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

06:09:15 -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

06:01:59 -.-  1.1  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           

06:01:29 -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

05:57:41 -.-  1.8  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

05:46:40 -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

05:39:15 -.-  1.1  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

05:37:49 -.-  1.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

05:30:37 -.-  1.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

05:29:05 -.-  1.8  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

05:27:04 -.-  1.3  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

05:22:36 -.-  1.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

05:20:40 -.-  1.6  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

05:18:07 -.-  1.3  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

05:15:23 -.-  1.8  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

05:13:14 -.-  2.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

05:09:44 -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

05:01:16 -.-  3.0  -.-   ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)                            

04:54:27 -.-  2.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

04:44:23 -.-  1.8  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

04:43:26 -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        

04:39:17 -.-  1.6  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

04:30:04 -.-  3.4  3.2   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

04:25:35 -.-  1.4  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

04:21:31 -.-  2.3  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

04:20:44 -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

04:17:22 -.-  2.2  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

04:05:00 -.-  1.6  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

04:03:43 -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           

04:02:29 -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

04:01:39 -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

03:51:14 -.-  1.3  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

03:45:43 -.-  1.2  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

03:40:34 -.-  1.6  -.-   KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)                        

03:38:53 -.-  1.6  -.-   KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)                        

03:36:44 -.-  1.6  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

03:34:52 -.-  2.3  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

03:34:11 -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

03:20:49 -.-  1.7  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

03:19:48 -.-  1.8  -.-   KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)                        

03:17:43 -.-  1.8  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

03:16:32 -.-  2.1  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

03:15:17 -.-  1.5  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

03:13:53 -.-  2.0  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

03:04:56 -.-  1.2  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           

03:02:15 -.-  2.2  -.-   BALLIDUT-PERTEK (TUNCELI)                         

02:59:42 -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

02:56:37 -.-  1.4  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           

02:51:34 -.-  2.4  -.-   KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)                        

02:50:36 -.-  3.1  2.9   ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)                            

02:49:22 -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:47:06 -.-  1.8  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

02:44:39 -.-  1.7  -.-   KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)                          

02:39:35 -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

02:33:04 -.-  1.4  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

02:32:04 -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

02:30:32 -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

02:28:58 -.-  1.6  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

02:25:34 -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

02:23:33 -.-  2.2  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:20:21 -.-  1.5  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

02:17:48 -.-  1.5  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

02:16:51 -.-  1.4  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

02:11:52 -.-  2.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:00:35 -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

01:59:40 -.-  2.2  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

01:57:39 -.-  1.5  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

01:56:43 -.-  1.6  -.-   ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)                            

01:55:50 -.-  1.4  -.-   YESILCAM-SIMAV (KUTAHYA)                          

01:52:50 -.-  1.5  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

01:49:48 -.-  3.5  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

01:48:28 -.-  4.6  4.5   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

01:47:56 -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

01:44:21 -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

01:41:28 -.-  1.6  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

01:38:50 -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

01:37:12 -.-  1.2  -.-   YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA)                          

01:34:10 -.-  1.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

01:29:59 -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:28:27 -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

01:26:28 -.-  1.2  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           

01:25:14 -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

01:22:32 -.-  2.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

01:14:22 -.-  2.0  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

01:11:20 -.-  0.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

01:08:28 -.-  2.8  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

00:52:38 -.-  2.2  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

00:49:53 -.-  2.0  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

00:10:57 -.-  1.5  -.-   TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)                          

00:00:04 -.-  1.5  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

İlgili Konular: #deprem #Son depremler #deprem mi oldu