Fatih Karagümrük’te bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yangına müdahale sürüyor.
İstanbul'da dergahta yangın: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi!
Fatih ilçesinde bulunan bir dergahta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
22.01.2026 15:39:00
DHA
