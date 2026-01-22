İstanbul'da dergahta yangın: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.01.2026 15:39:00
DHA
Fatih ilçesinde bulunan bir dergahta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Fatih Karagümrük’te bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yangına müdahale sürüyor.
