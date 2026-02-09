İstanbul’da elektrik kesintisi: 19 ilçe etkilenecek

İstanbul’da 9 Şubat 2026 tarihinde bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre kesintiler günün farklı saatlerinde yapılacak.

Kesintilerden Arnavutköy, Beyoğlu, Fatih, Sarıyer, Esenyurt, Beylikdüzü, Kağıthane, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Büyükçekmece ilçelerinde bazı mahalleler etkilenecek.

Çalışmalar kapsamında elektrik kesintilerinin gece saatlerinden başlayarak akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde uygulanacağı belirtildi.

BEDAŞ, planlı bakım ve yatırım çalışmalarının "elektrik dağıtım altyapısının güvenli ve kesintisiz hizmet verebilmesi amacıyla" yapıldığını bildirirken, kesintiden etkilenecek mahalle ve sokaklara ilişkin detaylı bilgilere kurumun internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini duyurdu.

Kesintiden etkilenecek ilçeler şu şekilde:

• Arnavutköy

• Beyoğlu

• Fatih

• Sarıyer

• Esenyurt

• Beylikdüzü

• Kağıthane

• Küçükçekmece

• Bayrampaşa

• Eyüpsultan

• Büyükçekmece

• Bahçelievler

• Şişli

• Gaziosmanpaşa

• Bağcılar

• Beşiktaş

• Güngören

• Avcılar

• Zeytinburnu

AYRINTILAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Yurttaşlar, yaşadıkları bölgede elektrik kesintisi olup olmadığını AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın resmi kesinti sorgulama ekranları üzerinden il, ilçe ve mahalle bilgilerini girerek öğrenebiliyor.

Sorgulama ekranlarında kesintinin nedeni, başlangıç ve tahmini bitiş saati ayrıntılı şekilde yer alıyor.