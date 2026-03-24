Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da 'Eminanç Kardeşler' suç örgütüne operasyon: 5 kişi yakalandı

İstanbul'da 'Eminanç Kardeşler' suç örgütüne operasyon: 5 kişi yakalandı

24.03.2026 12:59:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
İstanbul'da 'Eminanç Kardeşler' suç örgütüne operasyon: 5 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da Eminanç Kardeşler organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Eminanç Kardeşler organize suç örgütüne operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"11 ayrı adreste eş zamanlı baskınlar düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını B.E. ve F.E’nin yaptığı organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin İstanbul’da uyuşturucu madde ticaretinden elde ettikleri gelirleri kullanarak silahlı saldırı eylemleri planladıkları, korkutma ve haraç almak amacıyla çok sayıda iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdikleri ve silahlı tehdit yoluyla maddi menfaat sağladıkları tespit edildi.

Operasyon sonucu yakalanan şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Eminanç Kardeşler organize suç örgütüne yönelik bugüne kadar farklı zamanlarda toplam 7 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 80 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 74’ü tutuklandı, 6’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Daire Başkanlığımızı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, kahraman Jandarmamızı, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

İlgili Konular: #içişleri bakanlığı #Operasyon #suç örügütü