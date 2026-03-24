İstanbul'da 'Eminanç Kardeşler' suç örgütüne operasyon: 5 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Eminanç Kardeşler organize suç örgütüne operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"11 ayrı adreste eş zamanlı baskınlar düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını B.E. ve F.E’nin yaptığı organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin İstanbul’da uyuşturucu madde ticaretinden elde ettikleri gelirleri kullanarak silahlı saldırı eylemleri planladıkları, korkutma ve haraç almak amacıyla çok sayıda iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdikleri ve silahlı tehdit yoluyla maddi menfaat sağladıkları tespit edildi.

Operasyon sonucu yakalanan şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Eminanç Kardeşler organize suç örgütüne yönelik bugüne kadar farklı zamanlarda toplam 7 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 80 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 74’ü tutuklandı, 6’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Daire Başkanlığımızı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, kahraman Jandarmamızı, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."