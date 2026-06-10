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İstanbul'da eve baskın: İzinsiz beslenen 42 yılana el konuldu

İstanbul'da eve baskın: İzinsiz beslenen 42 yılana el konuldu

10.06.2026 11:15:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da eve baskın: İzinsiz beslenen 42 yılana el konuldu

Çatalca'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, gerekli izin belgeleri olmadan beslenen 42 yılana el konuldu. Yılanları izinsiz bulunduran kişiye para cezası yazıldı.
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Çatalca'da bir evde izinsiz şekilde çok sayıda yılan beslendiğine dair gelen ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile polis ekipleri harekete geçti. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gelen bir ihbarı değerlendiren ekiplerimiz, kolluk kuvvetleriyle birlikte Çatalca'daki bir evde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan 18 piton yılanı, 21 Mısır yılanı ve 3 king yılanı tespit edildi. Ekiplerimiz tarafından söz konusu yılanlara el konularak koruma altına alındı. İlgili şahıs hakkında ise idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz olarak bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" denildi. 

İlgili Konular: #yılan #Çatalca