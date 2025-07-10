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İstanbul'da feci kaza... 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

İstanbul'da feci kaza... 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

10.07.2025 11:51:00
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DHA
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İstanbul'da feci kaza... 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Başakşehir ilçesinde zincirleme trafik kazasında, 1'i hamile olmak üzere 3 kişi yaralandı. Toplam 10 aracın karıştığı kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi üzerinde sabah 08.00 sıralarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Yaşar Furkan Demirhan idaresindeki 59 ALE 072 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak cadde üzerindeki ışıklarda bekleyen 5 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, karşı şeride geçerek 4 araca daha çarptıktan sonra devrildi.

YARALILAR ARASINDA HAMİLE BİR KADIN DA VAR!

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan bir hamile kadın ve 2 kişi yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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