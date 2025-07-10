İstanbul'da feci kaza... 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi üzerinde sabah 08.00 sıralarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Yaşar Furkan Demirhan idaresindeki 59 ALE 072 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak cadde üzerindeki ışıklarda bekleyen 5 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, karşı şeride geçerek 4 araca daha çarptıktan sonra devrildi.

YARALILAR ARASINDA HAMİLE BİR KADIN DA VAR!

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan bir hamile kadın ve 2 kişi yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.