Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da feci kaza... 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

İstanbul'da feci kaza... 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

17.12.2025 08:49:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İstanbul'da feci kaza... 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Çekmeköy ilçesinde gece saatlerinde 7 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Şile Otobanı Taşdelen Tüneli'nde saat 00.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Şile istikametinde seyir halindeki iki otomobil hafifçe çarpışarak yolun ortasında durdu. Hızını alamayan 5 araç da duran araçlara arkadan çarptı. Kaza sonucu 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Taşdelen Tüneli Şile istikametinde bir süre trafiğe kapatılarak, trafik akışı yan yoldan verildi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

İlgili Konular: #İstanbul #kaza #Çekmeköy #yaralı

İlgili Haberler

Susurluk'ta tır kazası
Susurluk'ta tır kazası Balıkesir'in Susurluk ilçesinde iki tırın çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
Bolu'da otoyolda zincirleme kaza: Yaralılar var!
Bolu'da otoyolda zincirleme kaza: Yaralılar var! Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Datça’da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Datça’da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Muğla’nın Datça ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.