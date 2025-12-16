Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.12.2025 21:40:00
Susurluk'ta tır kazası

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde iki tırın çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk Bursa istikametinde meydana gelen kazada, 34 FBU 301 plakalı tır ile 45 ANP 988 plakalı tır aynı şeride direksiyonu kırınca çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, yan yana çarpışan tırlarda maddi hasar meydana geldi.

