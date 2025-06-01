İstanbul'da film gibi hırsızlık: Daireye girdiler, çocuk sesiyle panikleyip kaçtılar!

50. Yıl Mahallesi'nde 29 Mayıs Perşembe günü saat 10.45
sıralarında; mahallede bulunan ve dış kapısı açık apartmana giren 2 şüpheli,
giriş katındaki dairenin ziline bastı.
İçeriden yanıt gelmeyince kadınlardan biri kapıyı zorlayarak
açtı, diğeri ise bina içinde gözcülük yaptı. Daireye giren kadın, dakikalarca
içeride çalacak değerli eşya aradı.
Çalacak bir şey bulamayan kadın şüpheli daha sonra daireden
çıktı. Bu sırada binanın önüne gelen çocuğun sesini duyan ve gözcülük yapan kadın
dairedeki kadını uyardı. Bunun üzerine 2 kadın hızla binadan ayrıldı.
Şüphelilerden biri apartmandan çıkarken güvenlik kamerasını fark edip yüzünü
gizlemeye çalıştı.
HIRSIZLARIN ÇIKIŞINDAN SANİYELER SONRA EVE GELDİ
Şüphelilerin binadan ayrılmasından saniyeler sonra ev sahibi
kadın çocuklarıyla birlikte daireye geldi. Evin dağınık halini gören kadın
panik yaşadı.
Olayın ardından güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ev
sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.
BAŞKA MAHALLEDE GÖRÜLDÜLER
Yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli 2
kadının 8 Mayıs Perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi'nde de bir binaya girdikleri
ve binadaki dairenin kapısını zorlayarak açmaya çalıştıkları, başarısız olunca
da binadan ayrıldıkları öğrenildi.