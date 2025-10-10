Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da gecekondu yangını... Alev alev yandı!

İstanbul'da gecekondu yangını... Alev alev yandı!

10.10.2025 15:48:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da gecekondu yangını... Alev alev yandı!

Beyoğlu ilçesinde bir süredir boş olan gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak'ta bulunan gecekonduda saat 12.00 sıralarında yangın başladı.

Edinilen bilgiye göre, gecekondu henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Binadan duman yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

İlgili Konular: #İstanbul #Yangın #Beyoğlu #Gecekondu

İlgili Haberler

Ümraniye’de 3 katlı binada yangın paniği!
Ümraniye’de 3 katlı binada yangın paniği! Ümraniye'de 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle ikinci ve üçüncü katta mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
2 katlı binada çıkan yangın 3 eve daha sıçradı
2 katlı binada çıkan yangın 3 eve daha sıçradı Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 katlı binada yangın çıktı. Yangın daha sonra 3 eve daha sıçradı.
Son dakika... İstanbul'da fabrika yangını: 4 işçi dumandan etkilendi!
Son dakika... İstanbul'da fabrika yangını: 4 işçi dumandan etkilendi! Ataşehir'de mutfak ve banyo malzemeleri üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 işçiden 1'i hastaneye kaldırıldı. Fabrikadan yükselen yoğun duman ve itfaiyenin müdahalesi dronla görüntülendi.