İstanbul'da denize girmek isteyenler için kaymakamlıklardan son dakika açıklamaları geldi. Olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesi nedeniyle bazı bölgelerde denize girmek geçici olarak yasaklandı. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde denize girmek yasaklandı? İstanbul'da denize girmek neden yasaklandı?

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI?

Özellikle Karadeniz’e kıyısı olan beş İstanbul ilçesinde denize girmek geçici olarak yasaklandı. Beykoz genelinde ve Sarıyer’in Kısırkaya Plajı’nda 10 Ağustos’a kadar, Çatalca ve Eyüpsultan’da ise 9 Ağustos’a kadar denize girilemeyecek. Arnavutköy’de yasak yalnızca 7 Ağustos tarihinde geçerli olacak. Öte yandan, Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı olan Kandıra ilçesinde de 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde deniz kullanılamayacak.

İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK NEDEN YASAKLANDI?

Kararın yüksek dalga boyundan dolayı yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçmek için alındığı belirtildi.