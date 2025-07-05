İstanbul'da hissedilen deprem: Naci Görür'den uyarı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 14.24 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

NACİ GÖRÜR'DEN UYARI

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından X hesabından açıklama yaptı.

Görür, şunları ifade etti.

"Marmara Denizinde, Silivri açıklarında 4,1 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fayı üzerinde daha önce 6,2 ile kırılmış fayın kırılmayan bir kısmı üzerinde, artçı olmalı. Kumburgaz Fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor. Yerel ve merkezi yönetim dikkatli olmalı."



