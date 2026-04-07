Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 17 şüpheli yakalandı!

7.04.2026 08:46:00
Güncellenme:
AA DHA
Takip Et:
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olan ve Türkiye açısından tehdit oluşturabilecekleri değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İlgili Konular: #İstanbul #IŞİD #Operasyon #gözaltı

İstanbul'da IŞİD operasyonu... Ailelere para aktarıldığı belirlendi: 9 gözaltı! İstanbul ve Yalova'da, IŞİD silahlı terör örgütüne finans sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet yürüten kişilerin ailelerine para aktardığı tespit edildi.
Osmaniye ve Adana'da IŞİD operasyonu: Suriye uyruklu 4 kişi tutuklandı Osmaniye ve Adana’nın Ceyhan ilçesinde, "geçmişte Suriye’de terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen" Suriye uyruklu 4 kişi tutuklandı.
Sakarya’da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama Sakarya’da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.