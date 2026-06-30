İstanbul'da IŞİD operasyonu: 39 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından çalışma yürütüldü.

Buna göre; İstanbul’da IŞİD terör örgütü yanlısı faaliyet yürüttüğü belirlenen taksici Muhammed Orhan Küçük isimli şüphelinin, IŞİD terör örgütü yanlısı şüphelilere sözde liderlik ederek kendilerine ait illegal dernek ve mescitte dersler ve sohbet düzenlediği, fitre, zekat ve infak adı altında para topladığı, örgüt mensuplarının dini konular üzerine radikal söylemlerde bulunduğu, illegal mescide üye kazandırmak amacıyla davet çalışması yürüttüğü, devletin İslami hükümlere göre yönetilmediği, Allah’ın hükümlerinin uygulanmadığı ve yöneticilerin şirk içerisinde olduğu yönünde söylemlerde bulunduğu tespit edildi.

39 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul’da 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik 43 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve silaha el konuldu.