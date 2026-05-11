İstanbul'da jet ski faciası: Can kaybı var!

Çatalca'da kiraladıkları jet ski ile denize açılan iki arkadaş suya düştü. Bölgeye gelen ekipler tarafından İlbey Kadir G. (23) yaralı olarak kurtarılırken, yaklaşık 4 saat süren arama kurtarma çalışmalarında Yunus Emre Dilmen (22) ise suda ölü olarak bulundu. Sudan çıkarılan cenaze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.





Olay, saat 15.00 sıralarında Yalıköy Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiraladıkları jet ski ile denize açılan iki arkadaş İlbey Kadir G. ve Yunus Emre Dilmen, henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, acil sağlık, jandarma, AFAD, arama kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri geldi. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında, denize düşenlerden İlbey Kadir G. kolu kırık olarak denizden çıkarıldı. İlbey Kadir G., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DİĞER KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Ekipler, denize düşen diğer kişi Yunus Emre Dilmen'i bulmak için denizde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar kapsamında Dilmen, ölü olarak bulundu. Sudan çıkarılan cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)