İstanbul’da kaçak pırlanta operasyonunda gözaltı sayısı 40’a yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, kaçak yollarla ülkeye pırlanta, takı gibi değerli taş sokarak, ticaret sağlayan ve satın alan kişilere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce Kapalıçarşı’daki bazı iş yerlerine de operasyon yapıldı.

Operasyonda 23 iş yeri aranırken gözaltı sayısı 40’a yükseldi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda değerli taş, piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira değerinde olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi.