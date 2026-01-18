İstanbul'da 'kar' alarmı sonrası bazı vapur seferleri iptal!

İstanbul’un bazı ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Anadolu Yakası’nda Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe’yle Kartal ve Maltepe’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili.
Avrupa Yakası’ndaysa özellikle Silivri ve Çatalca’da kar etkisini artırarak devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları A.Ş. olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu:
- Bostancı-Moda-Kabataş hattı seferlerinin Moda uğraması
- Çengelköy-Kuzguncuk-Beşiktaş-Kabataş hattı seferlerinin Kuzguncuk uğraması