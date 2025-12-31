İstanbul'da kar ve buzlanmaya karşı alarm: Kent genelinde 547 ton tuz kullanıldı

Soğuk hava akımının etkisine giren illerden İstanbul'da hava sıcaklıkları gece saatlerinden itibaren 5°C’nin altına geriledi.

Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı geçişleri etkili oldu. Teyakkuz halinde bulunan İBB ekipleri, gece boyunca meydana gelen göllenmelere müdahale etti; yol, alt ve üst geçitlerde küreme ve tuzlama çalışmaları yürüttü.

Çalışmalar kapsamında kent genelinde toplam 547 ton tuz kullanıldı.

BİN 19 PERSONEL İLE 404 ARAÇ VE İŞ MAKİNESİYLE GÖREV YAPTI

İBB ekipleri, kar yağışı, buzlanma ve göllenmelere karşı bin 19 personel ile 404 araç ve iş makinesiyle görev yaptı. 153 Çözüm Merkezi ve komuta merkezlerine ulaşan toplam 678 ihbara müdahale edildi.

Ana arterler başta olmak üzere kritik yol ve geçitlerde ulaşımın aksamaması için çalışmalar sürdürüldü.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, olası olumsuzluklara karşı teyakkuz durumu sürüyor.

Afet İşleri, Yol Bakım, Atık Yönetimi, Park ve Bahçeler, İtfaiye, Zabıta, Trafik, İSKİ, İETT, Metro İstanbul, Şehir Hatları, İşletmeler, Bilgi Teknolojileri, Halkla İlişkiler ve İGDAŞ birimleri arasındaki koordinasyon, bugün saat 19.00 itibarıyla AKOM’dan yürütülecek.

EVSİZLERE YÖNELİK HİZMET

Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte evsiz vatandaşlara yönelik kış hizmetleri de İBB tarafından 11 Kasım itibarıyla başlatıldı. Sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar, Zabıta ekipleri tarafından bulundukları yerlerden alınarak sağlık kontrollerinden geçiriliyor ve Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonunda İBB tesisleri ile anlaşmalı otellerde misafir ediliyor. Açıklamaya göre, halen 546 evsiz vatandaş bu kapsamda barındırılıyor.

İBB’nin Kış Şartlarıyla Mücadele Hazırlık Altyapısı şöyle:

Sorumlu yol ağı: 4.298 km. Personel sayısı: 11.242. Araç ve iş makinesi: 3.492 (755’i küreme ve tuzlama) Tuz stoku: 370.000 ton. Kutu tuz: 377 adet. Solüsyon kapasitesi: 1.800 ton (saatte 25 ton üretim) Köy yolları için traktör: 170 adet. Vinç ve kurtarıcı: 51 adet. Metrobüs güzergâhı: 104 km, 44 araç ve iş makinesi. Buzlanma erken uyarı sistemi: 60 istasyon.

YER YER HAFİF KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

İBB açıklamasına göre, hava sıcaklığı cuma sabahına kadar 0°C civarında seyredecek. İl genelinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı geçişleri öngörülüyor.