Yurt genelinde hava sıcaklıkları giderek düşüyor. Milyonlarca yurttaş "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" ve "Yılbaşında kar var mı?" sorularının yanıtını arıyor. Peki, İstanbul'da kar yağışı hangi tarihlerde bekleniyor? Yılbaşında kar yağacak mı? İşte, ayrıntılar...

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU?

Hava sıcaklıklarının sıfır dereceye kadar düşmesinin beklendiği İstanbul’da, hafta sonu için kar ihtimali gündeme geldi. Uzmanlar, özellikle cumartesi günü kent genelinde karla karışık yağmur görülebileceğini belirtirken, Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı olasılığının daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların zamanla etkisini artıracağını ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirirken, İstanbul’da kış havasının önümüzdeki günlerde daha belirgin hissedileceğini ifade ediyor.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi 26 Aralık Cuma gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte bölge genelinde kış şartlarının hissedilmesi bekleniyor.

Marmara’nın doğu kesimlerinde yer alan Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da cuma günü yağışların yağmur şeklinde görülmesi, cumartesi gününden itibaren ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışına dönüşmesi öngörülüyor.