İstanbul'da milyonluk telefon dolandırıcılığı!

İstanbul'un Esenler ilçesinde 20 Mayıs Salı günü N.E. (27), polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığı şikâyetiyle polise başvurdu. Mağdur N.E. şikâyet dilekçesinde bir kişinin telefonla arayarak 'polis' olduğunu söylediğini belirtti.

Arayan kişinin adının bir terör operasyonuna karıştığını, banka hesaplarının terör örgütü tarafından kullanıldığını söyleyerek, tüm para ve ziynet eşyalarını operasyon bitene kadar kendilerine teslim etmesini istediğini belirtti. Arayan kişiye inandığını söyleyen N.E. yaklaşık 3 milyon 500 bin lira değerinde döviz ve altın ziynet eşyasını bir torbaya koyarak, oturduğu sokağa gelen bir kişiye teslim ettiğini anlattı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis paraları ve ziynet eşyalarını almaya gelen şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli A.M. (26) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli A.M. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.