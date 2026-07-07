İstanbul'da NATO protestosu... AKM önünden Dolmabahçe'ye yürüdüler: 'Katil NATO, Türkiye’den defol'

Ankara’da bugün başlayan 36'ncı NATO Zirvesi, İstanbul’da protesto edildi. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla çok sayıda yurttaş, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde bir araya geldi.

"Emperyalizme ve savaşa karşı barış" sloganları eşliğinde toplanan kitle, daha sonra Dolmabahçe’ye doğru yürüyüşe geçti. Protestocular, NATO'nun bölgesel savaşların ve emperyalist müdahalelerin bir parçası olduğunu savunarak Türkiye'nin ittifaktan ayrılması çağrısında bulundu.

"NATO’DAN ÇIKILSIN, ÜSLER KAPATILSIN"

Yürüyüş boyunca sık sık, "NATO’dan çıkılsın, üsler kapatılsın", "Katil ABD Ortadoğu’dan defol" ve "Katil NATO, Türkiye’den defol" sloganları atıldı.

“Eylemde taşınan döviz ve pankartlarda ise NATO'nun Ortadoğu politikalarına, İsrail'e verilen desteğe ve Türkiye'deki yabancı askeri üslerin varlığına tepki gösterildi.

Ankara’da bugün başlayan 36'ncı NATO Zirvesi, İstanbul’da protesto ediliyor…



İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla çok sayıda yurttaş, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden Dolmabahçe’ye yürüdü pic.twitter.com/OQcOzlRSRG — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 7, 2026

Ayrıca zirve öncesi düzenlenen operasyonlara tepki gösterilirken gözaltına alınanların ve tutuklananların derhal serbest bırakılması talep edildi.

“EMPERYALİZMİN KANLI AYGITI”

Dolmabahçe’de yapılan basın açıklamasında, NATO Zirvesi’nin “yeni bir güvenlik mimarisi” söylemiyle yeni savaş cepheleri yaratmayı hedeflediği öne sürüldü. Açıklamada, NATO'nun geçmişte Vietnam, Kore, Yugoslavya, Irak, Suriye ve Afganistan'daki savaş ve müdahalelerin sorumlusu olduğu savunularak, “NATO, emekçiler için yıkım, savaş ve ölüm demektir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, AKP iktidarının NATO politikalarına destek verdiği belirtilerek, “Emperyalizmin ‘kurşun askeri’ olmak için milyarlarca lira harcayan, ülkeyi devrimciler, ilericiler ve emekçiler için adeta açık hava hapishanesine çeviren AKP’ye, emperyalizme ve işbirlikçilerine net yanıtımız var: İstenmiyorsunuz” denildi.

ALTI MADDELİK ÇAĞRI

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, açıklamasında şu talepleri sıraladı:

Tüm NATO üslerinin kapatılması,

Türkiye'nin NATO'dan derhal çıkması,

NATO'nun dağıtılması,

Silahlanma yarışının durdurulması,

Kamusal kaynakların silahlanmaya değil halkın temel ihtiyaçlarına ayrılması,

NATO karşıtı eylemler nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklananların serbest bırakılması.

Açıklamanın sonunda, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi’ne karşı tüm emekçiler, gençler ve demokratik kitle örgütleri mücadeleye çağrıldı. Eylem, basın açıklamasının ardından sloganlarla sona erdi.

Fotoğraflar: Vedat Arık