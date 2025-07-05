İstanbul'da otel yemekhanesinde yangın!

İstanbul'un Fatih ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 6 katlı bir otelin yemekhane bölümünde yangın çıktı. Yemekhane bölümünde dumanı gören çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangından yükselen dumanlar üzerine otel tahliye edildi.

YANGININ NEDENİ KIZARTMA MAKİNESİ

Olay yerine gelen ekipler yangını kısa süren çalışmalarının ardından kısa sürede söndürdü. Yangının yapılan ilk incelemelerde mutfakta bulunan kızartma makinesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın olan bölümde maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.