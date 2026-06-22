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İstanbul'da özel anaokulunda çocuklara şiddet iddiası: Görevli gözaltına alındı

İstanbul'da özel anaokulunda çocuklara şiddet iddiası: Görevli gözaltına alındı

22.06.2026 14:39:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da özel anaokulunda çocuklara şiddet iddiası: Görevli gözaltına alındı

İstanbul Bayrampaşa'da özel bir anaokulunda çocukları darbettiği belirtilen 60 yaşındaki A.B. gözaltına alındı. A.B.'nin çocuklara çubukla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Olay, 16 Haziran Salı, 17 Haziran Çarşamba ve 19 Haziran Cuma günlerinde meydana geldi.

İddiaya göre Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan yabancı bir özel anaokulunda çalışan A.B. isimli kadının öğle uykusunu yaptırmaya çalıştığı çocukları elindeki çubukla darbettiği belirtildi. Aynı çalışanın yemekhanede bulundukları sırada çocuklara kötü davranarak darbettiği de öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine yapılan çalışmada güvenlik kameraları incelendi.A.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Diğer yandan A.B.'nin çocukları elindeki çubukla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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