İstanbul'da 'pankart' hedef alındı: Sol Partili iki yönetici gözaltında

İstanbul Sefaköy'de Sol Parti İstanbul İl Örgütü, "Şeriata faşizme karanlığa karşı Laik Devrimci Demokratik Cumhuriyet" yazılı bir pankart astı.

Pankartın kısa sürede gericiler tarafından hedef alınmasının ardından Sol Partili iki yöneticinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Sol Parti'den yapılan açıklamada, "İl yöneticimiz Enis Çiçek ve Eski Küçükçekmece İlçe Sözcümüz Şükrü Çetin gözaltına alındı" bilgisi verildi.

"ARKADAŞLARIMIZI SERBEST BIRAKIN"

Partinin açıklaması şu şekilde:

"Sefaköy'deki provokasyonun ardından gericilerin hedef göstermesi sonucu İl yöneticimiz Enis Çiçek ve Eski Küçükçekmece İlçe Sözcümüz Şükrü Çetin gözaltına alındı. Bu karanlığı da bu karanlığı büyüten siyasal İslamcı tek adam rejimini de çok iyi tanıyoruz.

Tarikatlara, cemaatlere kamu kaynaklarını akıtan, kamusal alanlarda gerici dönüşümlerle yaşamlarımızı abluka altına alan gerici kuşatmaya teslim olmadık, olmayız. Cumhuriyetin ilerici kazanımlarını bütünüyle ortadan kaldıran, şeriat çağrısı yapanları destekleyen bu düzeni değiştireceğiz.

Şeriat isteyen, gerici provokatörler dışarıda, bu ülkenin geleceği, bu ülkenin aydınlık yüzü arkadaşlarımız göz altında! Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın."