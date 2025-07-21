İstanbul'da restorana molotoflu saldırıda yeni görüntüler: Önce kayıt aldı, sonra molotof attı!

Yeniköy’de 1 Temmuz Salı günü şüpheli bir kişi caddede bulunan restoranın önüne gelerek içeri molotof kokteyli attı.

Şüpheli kaçarken restoranda çıkan ufak çaplı yangın ise söndürüldü. 23 Haziran'da Gayrettepe'de bulunan oto galeriye gerçekleştirilen saldırıda ise şüpheli, galeri önüne gelerek iş yerine molotof kokteyli attıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Her iki olayda da çıkan küçük çaplı yangınlar kısa sürede söndürüldü.

RESTORAN SALDIRISINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Yaşanan saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin önce cep telefonuyla restoranı kayda aldığı ardından iki kez molotof kokteyli attığı anlar görülüyor.

Saldırıların ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, toplam 70 kilometrelik güzergah üzerinde 90 farklı güvenlik kamerası tek tek incelendi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli 20 Temmuz'da İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.