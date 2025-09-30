İstanbul'da skandal... Araca idrarını yaptı, sahibine saldırdı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.09.2025 12:43:00
DHA
Gaziosmanpaşa ilçesinde bir kişi, park halinde olan aracın üzerine idrarını yaptı. Daha sonra otomobilin yanından ayrılan kişi, durumu fark eden araç sahibinin tepkisiyle karşılaştı. Aracın üzerine idrarını yapan saldırgan ise, araç sahibini itip üzerine yürüdü.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında skandal bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kimliği belirsiz bir kişi park halinde bulunan otomobilin yanına gelerek, çevredekilere aldırış etmeden idrarını yaptı. Daha sonra bu kişi aracın yanından uzaklaştı.

ARAÇ SAHİBİNİ İTİP ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Durumu fark eden araç sahibi, otomobilin yanından uzaklaşan kişinin yanına geldi. Saldırgan ve yanında bulunan kişi, araç sahibine önce tepki gösterdi. Saldırgan daha sonra otomobil sahibini iterek üzerine yürüdü. Olay sırada araç sahibinin eşi ve çocuğunun da yanında olduğu öğrenildi.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Saldırgan ve yanında bulunan arkadaşları daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Araç sahibi polis merkezine giderek saldırgandan şikâyetçi olurken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

