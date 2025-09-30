Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da silahlı saldırı... Kapısının önünde kurşun yağdırdılar!

İstanbul'da silahlı saldırı... Kapısının önünde kurşun yağdırdılar!

30.09.2025 10:33:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İstanbul'da silahlı saldırı... Kapısının önünde kurşun yağdırdılar!

Beylikdüzü ilçesinde işe giden 27 yaşındaki Akın Can Haberveren, evinin kapısında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Haberveren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde sabah saat 07.00 sıralarında silahlı saldırı yaşandı.

Edinilen bilgilere göre; Akın Can Haberveren (27) sabah evden işe gitmek için çıktığı sırada, motosikletli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 5 adet mermi isabet eden Haberveren, ağır yaralandı.

Silah seslerini duyan Haberveren'in eşi ve komşuları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Haberveren, hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ YA DA ŞÜPHELİLER ARANIYOR!

Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı. Katil zanlısının açtığı mermilerin otopark kapısına ve bir araca da isabet ettiği görüldü.

Silah seslerini duyan bir yurttaş yaşananları anlatarak, "Aşağıya iniyordum silah seslerini duydum. Genç bir arkadaş burada yatıyordu. Daha sonra polis ambulans geldi. Durumu biraz ağırdı. Hastaneye götürdüler" dedi.

Polisin olaya ilişkin incelemesinin sürdüğü aktarıldı.

Image

İlgili Konular: #İstanbul #beylikdüzü #silahlı saldırı

İlgili Haberler

Yalova Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı
Yalova Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı Yalova Adliyesi önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaçan şüpheli, polisler tarafından yakalandı.
Kağıthane'de hareketli anlar: Avukat, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı!
Kağıthane'de hareketli anlar: Avukat, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı! İstanbul Kağıthane'de avukat Murat K.(34) restoranda oturduğu sırada motosikletli bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve kolundan vurularak yaralanan avukat Murat K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. Saldırı ve saldırganın kaçarken yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Altay-Eskişehirspor maçının hakemine bıçaklı saldırı
Altay-Eskişehirspor maçının hakemine bıçaklı saldırı Altay-Eskişehirspor maçında görev alması planlanan yardımcı hakem Emre Kaya, müsabaka öncesi kaldığı otel çıkışında bıçaklı saldırıya uğrayıp bacağından yaralandı.