İstanbul'da suç örgütü ’Çirkinler’e operasyon: 7 şahıs tutuklandı

İstanbul'da suç örgütü ’Çirkinler’e operasyon: 7 şahıs tutuklandı

17.12.2025 09:35:00
İHA
İstanbul'da suç örgütü ’Çirkinler’e operasyon: 7 şahıs tutuklandı

Silahlı Suç Örgütü ’Çirikinler’e yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekiplerince Başakşehir’de gözaltına alınan 7 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, suç örgütü olarak bilinen ’Çirkinler’ örgütüyle bağlantılı şahıslara 12 Aralık günü Başakşehir’de bir adrese operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, 7 şahıs gözaltına alındı. Şahısların adreslerine yapılan aramalarda ise, 1 adet otomatik uzi silah, 5 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet farklı boyutlarda fişek ile 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sevk edildikleri adli makamlarca, ’çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye olmak’ ve ’ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Konular: #Organize suç örgütü #çirkinler

