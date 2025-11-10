Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da suç örgütüne darbe: 10 tutuklama

10.11.2025 21:42:00
AA
İstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı; 2'si adli kontrol 1'i de emniyet sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yürütülen çalışmalar neticesinde, "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla tehdit" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından 5 eyleme karıştığı tespit edilen 15 şüpheliye yönelik 7 Kasım'da düzenlenen operasyonda 13 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 10 şüphelinin tutuklandığı belirtilen açıklamada, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Öte yandan, 1 şüphelinin işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

