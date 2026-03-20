İstanbul'da taksi su kanalına uçtu: 3 ölü, 1 yaralı!

İstanbul'da taksi su kanalına uçtu: 3 ölü, 1 yaralı!

20.03.2026 08:21:00
DHA
İstanbul'da taksi su kanalına uçtu: 3 ölü, 1 yaralı!

Pendik TEM Bağlantı Yolu'nda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, su kanalına uçtu. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Pendik-Kurtköy TEM Bağlantı Yolu'nda saat 06.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

İçerisinde 3 yolcunun bulunduğu seyir halindeki taksi, iddiaya göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yeşillik alandaki su kanalına uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle araçta sıkışan bir kişi, ekiplerin çalışmalarıyla bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

