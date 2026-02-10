İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Dere kırmızı renkte akıyor!

İstanbul'da bir haftadır etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı artarken, kentin önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'na karışan kırmızı renkli su görenleri tedirgin etti.

Baraja dökülen derenin yaklaşık 200 metre gerisinde suya karışan kırmızı renkli suyun, çevrede bulunan çiftlikler ve hayvan kesim noktalarından geldiği öne sürüldü.

Köpüklenmenin de görüldüğü suyu fark edenlerin durumu yetkililere bildirdiği, ancak tesislere yapılan uyarılara rağmen suyun akmaya devam ettiği öğrenildi.

"BARAJA AKTIĞINI GÖRDÜM'

Doğa yürüyüşü sırasında suyu gören Recep Sağlam, "Hafta sonları fırsat buldukça doğa gezisine çıkıyorum. Tesadüfen gezinti yaptığım sırada bu manzarayla karşılaştım. Ürkütücü ve korkutucu bir manzara. Ne olduğunu bilmediğim kırmızı suyun dereye karıştığını ve 200 metre ilerideki baraja aktığını gördüm. Yetkililere durumu bildirdim. Çevredekiler uyarılmış ancak hala pis su akmaya devam ediyor. Gördüğünüz köpükler de kanlı olduğunu tahmin ettiğimiz suyun köpükleri. İstanbul'da 16 milyon insanın içtiği suyu karşılayan Ömerli Barajı'na akan bir su. Rahatsız edici bir durum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetkililere ilettim. Onlar da uyarıda bulunmuş ancak pis su akmaya devam ediyor. Acil bir müdahale gerekiyor" dedi.