İstanbul'da turistleri taşıyan araç kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var!

28.08.2025 08:27:00
Güncellenme:
DHA
İstanbul Sultanbeyli TEM Otoyolu’nda yabancı turistleri taşıyan minibüs ile başka bir minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Sultanbeyli mevkii meydana geldi.

Turist taşıyan minibüs ile aynı yönde ilerleyen minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birinde bulunan bir yolcu bulunduğu yerde sıkıştı.

9 KİŞİ YARALANDI

Sıkışan yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İki minibüste bulunan 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YOL, TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde iki şerit bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

