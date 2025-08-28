İstanbul'da turistleri taşıyan araç kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var!

Kaza, saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Sultanbeyli mevkii meydana geldi.
Turist taşıyan minibüs ile aynı yönde ilerleyen minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birinde bulunan bir yolcu bulunduğu yerde sıkıştı.
9 KİŞİ YARALANDI
Sıkışan yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İki minibüste bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
YOL, TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde iki şerit bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.